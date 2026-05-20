ロシアのプーチン大統領は5月19日夜、習近平国家主席の招きに応じて特別機で北京入りし、中国への公式訪問を開始しました。プーチン大統領は19日午後11時12分、特別機で北京首都国際空港に到着しました。同大統領の中国訪問は25回目となります。王毅外交部長が空港で出迎えました。 大統領の訪問期間中、両国首脳は二国間関係および各分野での協力や双方が関心を寄せる国際・地域問題について意見を交換する予定です。大統領の今回
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. ほぼ油…中国で一蘭を丸パクリか
- 2. 「母と叔父が絡んでいた」真相
- 3. マーモットにチョコ 男性を送検
- 4. バイク教習中に壁激突で意識不明
- 5. 「おぎのや」の弁当で食中毒発生
- 6. 更年期障害 夫への仕打ちが波紋
- 7. 奥多摩で上半身のない遺体発見
- 8. 永尾柚乃初監督映画カンヌで発表
- 9. 雅子さま涙 何度も名を呼び去る
- 10. 島倉千代子さん 3回中絶していた
- 1. ほぼ油…中国で一蘭を丸パクリか
- 2. 「母と叔父が絡んでいた」真相
- 3. マーモットにチョコ 男性を送検
- 4. バイク教習中に壁激突で意識不明
- 5. 「おぎのや」の弁当で食中毒発生
- 6. 奥多摩で上半身のない遺体発見
- 7. 雅子さま涙 何度も名を呼び去る
- 8. 14人にわいせつか 元修行僧逮捕
- 9. 鹿児島県で最大震度5強の地震
- 10. 大分の海でシュモクザメ 注意
- 1. 定年夫を激怒させた妻のひと言
- 2. 彬子さま&瑶子さま 急転和解か
- 3. アメ横で一斉摘発 激変の光景
- 4. 宮崎被告のInstagram投稿が波紋
- 5. 総裁選中傷動画「秘書と連絡」か
- 6. 最大3万のスマホ補助 不公平訴え
- 7. 嘘の契約でAVに? 男の虚偽申告
- 8. 参政党議員8人 国保支払い逃れ
- 9. 独ベジタリアン女性 日本で衝撃
- 10. 「はしかの方が危ない」と警鐘
- 11. 李在明大統領が高市首相に木彫りの仮面９種を贈呈…和合を象徴、「両国の発展」への願いを込めて
- 12. ナフサ不足 塗装会社週休4日に
- 13. 【中継】米中首脳会談 日本政府の受け止めは？ 台湾問題めぐりトランプ氏の発言注視
- 14. 首相、鯖江眼鏡を贈呈 韓国大統領と記念撮影
- 15. 党首討論控える高市首相、夕食会で「お酒を飲むべきか非常に悩んだ」…李氏「私が電話してもう１日滞在できるように」
- 16. 誰もちゃんと報じなかった「社民党大会」ルポ。″オールド左翼″が7時間ぶっ通しの大紛糾！
- 17. 栃木強殺 富豪で知られていたか
- 18. 高校生の子を妊娠「訴えてやる」
- 19. 「進次郎構文」が愛されるワケ
- 20. 母の遺体遺棄? 孝行息子の素顔
- 1. 邦人負傷 男に精神疾患の治療歴
- 2. 上海でナイフ男 日本人も店内に?
- 3. 「タダで行為」日本男性に興味?
- 4. イラン戦争は「やらなければ…」
- 5. 大声や咀嚼音…外人客マナー指摘
- 6. NATO機がエストニアで無人機撃墜
- 7. 露へ派兵怖い 北で深刻な事態に
- 8. 邦人2人負傷 男の言動に不審な点
- 9. WHO総会 台湾の参加を認めず
- 10. 英人観光客、ポケセンに大興奮
- 1. はま寿司 110円→132円に値上げ
- 2. PayPay 6月2日から始まる大改悪
- 3. お酒離れでも「HUB」が大復活
- 4. 米大統領、くら寿司の株を取得
- 5. 驚愕 3億タワマンの隣に「下水」
- 6. 牛角の閉店続出「不調の原因」
- 7. セブン増量祭り「上げ底」払拭か
- 8. ムダな投薬…医師を見抜く質問
- 9. タマゴ1パック309円 過去最高値
- 10. 独身税は「年収500万円」なら“月500円”前後…でも会社負担も含めると「1000円規模」に!? 年収ごとの負担額はいくら？「年収200万～1000万円」までの金額を試算
- 1. Google 新AIモデルを発表
- 2. 「Google I/O 2026」で発表された「Gemini」のアップデートまとめ
- 3. iOS 11ではiMessagesでサクッと送金可能に、ARにも対応しSiriには「Intelligence(知能)」を搭載
- 4. 「Xperia 1 VIII」体験会開催へ
- 5. ゲームハード氷河期 到来の予感
- 6. Googleの廉価版スマホ「Google Pixel 10a」のベンチマークスコアやバッテリー持続時間を検証してみたよレビュー
- 7. 「読む・撮る・充電する」がもっと便利に。モバイルバッテリー機能付カード型ライト「CARD Light」
- 8. 4K出力・有線LAN・カードリーダーなど充実の10ポート搭載！コンパクトな10in1ドッキングステーション
- 9. 2年ぶりの大型刷新、「PowerStore Elite」が性能・効率の新基準を打ち立てる【Dell Technologies World 2026】
- 10. Netflix さらに広告を強化へ
- 11. 【決算深読み】JDI決算、米国ディスプレイ事業の行方は？ 債務超過で苦境続く
- 12. 【マジかよ】もっと、キレイに、つなげてみたい。 日本公開15周年記念、まさかの4Kリマスター版『ムカデ人間』８月公開［ホラー通信］
- 13. この性能が3万円台ってマジ？ Xiaomiの「REDMI Pad 2 Pro」が実現してる
- 14. マシュマロみたい？エレコムの新素材採用USBケーブルが登場 スペック表記がわかりやすい
- 15. グーグル、複数サービス横断のAIショッピングカート「Universal Cart」発表 今夏より米国で提供開始
- 16. パナソニック「LUMIX L10」が6月18日（木）に発売 チタンゴールドのみ7月9日（木）に
- 17. [みんなのケータイ]AndroidスマホでiCloudカレンダーを同期・編集！ アプリを使った連携テク
- 18. Wi-Fi接続の範囲を60m以上も広げる技術が開発される、ソフトウェアアップデートだけで簡単に導入可能
- 19. グーグルの開発者会議「Google I/O」を視聴するには
- 20. 充電を気にせず動画漬け。2万円台で「毎日充電」から解放されるタブレットがあるよ
- 1. W杯選外の守田「後悔ないです」
- 2. クリロナ W杯初の6大会連続選出
- 3. アーセナル 悲願のプレミア制覇
- 4. 村上の流出阻止 地元紙が直談判
- 5. 森保J落選の三笘に吉報舞い込む
- 6. 米のMVP選考 衝撃「大谷外し」
- 7. 元バレー代表監督、米農家に転身
- 8. W杯に三笘不在はむしろプラス?
- 9. 村上宗隆 イチロー氏と4分半談笑
- 10. 上田綺世 偉業達成も賛否両論に
- 1. 更年期障害 夫への仕打ちが波紋
- 2. 島倉千代子さん 3回中絶していた
- 3. 山口智子 スピリチュアル化加速?
- 4. Switch2 値上げ前価格で販売再開
- 5. 強殺 16歳への「心配」が物議
- 6. 「ベッキーの次に嫌い」あの告白
- 7. マツコ「母の日」廃止論に激怒
- 8. マイナカード取得義務化を提言へ
- 9. 日笠陽子が骨折 笑いながら報告
- 10. 小泉今日子 豊原功補と破局か
- 1. 初心者の悩み解決 全身を筋トレ
- 2. ファミマ パケ詐欺の噂を検証
- 3. 黒歴史化しそうな服 特徴を紹介
- 4. 鼻高ベビー 1年後の姿に驚きの声
- 5. 毎晩の夜ランは不倫 夫許せない
- 6. 息子が交通事故 犯人返り討ちに
- 7. もれなく全部カワイイーーーッッ！！【一番くじ】ローソンでで買える♡「新作キャラグッズ」
- 8. 産後太りとは無縁の冨永愛に反響
- 9. 太った…麻辣湯人気の陰で嘆きも
- 10. マック 3種のご当地バーガー登場