ロシアのプーチン大統領は5月19日夜、習近平国家主席の招きに応じて特別機で北京入りし、中国への公式訪問を開始しました。プーチン大統領は19日午後11時12分、特別機で北京首都国際空港に到着しました。同大統領の中国訪問は25回目となります。王毅外交部長が空港で出迎えました。 大統領の訪問期間中、両国首脳は二国間関係および各分野での協力や双方が関心を寄せる国際・地域問題について意見を交換する予定です。大統領の今回