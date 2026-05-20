新たな「エブリイ」登場！スズキは2026年5月8日、軽商用車「エブリイ」の一部仕様変更モデルを発売しました。今回の変更は、大幅改良とも言えるほど多岐にわたる内容となっていますが、どのようなモデルへと進化したのでしょうか。【画像】これが「エブリイ ブラックスタイル」です！ 画像を見る（30枚以上）まず大きな特徴として挙げられるのが、フロントフェイスのデザイン刷新です。新しいエブリイは、よりタフで堅牢な印