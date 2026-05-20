レクサス初の「BEV＋3列シートSUV」登場レクサスは2026年5月7日に新型モデルとなる「TZ」を世界初公開しました。2026年冬ごろに日本での発売を予定するレクサス初のBEV（バッテリーEV：電気自動車）3列シートSUVです。【画像】これがレクサスの“3列・6人乗り”SUV「新型TZ」です！ 画像で見る（30枚以上）TZは、ライフスタイルやライフステージへのあらゆる可能性の広がりをイメージし、“DISCOVER LIMITLESS”というテーマ