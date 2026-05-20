●カブス2−5ブリュワーズ○＜現地時間5月19日リグリー・フィールド＞シカゴ・カブスがミルウォーキー・ブリュワーズとの首位攻防戦に2連敗。鈴木誠也外野手（31）は「5番・右翼」でフル出場し、2試合連続のマルチ安打を記録した。1点先制を許したカブスは1回裏、先発右腕ミジオロウスキーから無死一、二塁と好機を作るも、3番アレックス・ブレグマンが中飛、4番イアン・ハップが空振り三振。二死から第1打席を迎え