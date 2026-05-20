にじさんじのユニット「Speciale」とサンリオキャラクターズのコラボグッズが、5月20日18時よりにじさんじオフィシャルストアにて販売開始されることが発表された。 【画像あり】等身とミニキャラの2パターンで登場グッズラインナップ 「Speciale」は、ANYCOLORが運営するVTuberグループ「にじさんじ」に所属する七瀬すず菜、早乙女ベリー、雲母たまこ、酒寄颯馬、渚トラウトの5名で構成されるユ