妻の“公認不倫”という奇妙な三角関係を描く、ドラマNEXT「水曜日、私の夫に抱かれてください」（毎週水曜深夜24時30分）の脚本を手掛ける岸本鮎佳にインタビュー。演劇ユニット「艶∞ポリス」主宰として脚本・演出・出演すべてを担い、主演・松本まりかの怪演も大ブームとなったドラマ「夫の家庭を壊すまで」（テレ東にて2024年9月クール放送）などテレ東ドラマのみならず各局の話題作を手掛ける脚本家としても活躍、さらに「二