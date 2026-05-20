令和7酒造年度全国新酒鑑評会の結果がきょう公表され、山形県からは19点が入賞し、このうち12点が金賞を受賞しました。（サムネイルはイメージです） 【写真を見る】金賞酒、入賞酒に選ばれたお酒は？ 令和7酒造年度全国新酒鑑評会山形県からは12点が金賞を受賞！ 全国新酒鑑評会は、清酒の品質の向上などを目的に毎年行われ、香りと味の調和などについて審査しています。