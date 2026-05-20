27歳の人気モデルが、自身の壮絶な生い立ちについて涙ながらに告白。“婚約者”が「話してくれてありがとう」と寄り添う場面があった。【映像】27歳人気モデル 過酷な家庭事情を告白し涙5月19日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第4話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない