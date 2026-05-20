停止を求められた車が急発進して警察官を約20ｍ引きずった後逃走した事件で警察は、車を運転していた男を殺人未遂などの疑いで逮捕しました。 【写真を見る】車を急発進させ警察官を約20ｍ引きずり逃走した事件殺人未遂などの疑いで48歳男を逮捕男は「何もお話ししません」と黙秘兵庫県警 殺人未遂などの疑いで逮捕されたのは、兵庫県尼崎市の無職、石橋崇容疑者（48）です。 警察によりますと石橋容疑者は5月18日