奈良の唐招提寺では、病魔退散や魔除けを祈りハート型のうちわが寺の境内を舞いました。 鐘の音を合図にハート型のうちわが宙を舞います。 この「うちわまき」は、鎌倉時代に寺を再興した覚盛上人が蚊も殺さなかった故事にちなんでいて、うちわは蚊を追い払うためのお供えです。 5月19日は覚盛上人の命日で、今年は300本のうちわが鼓楼からまかれました。 （参加した人）「１回目が頭に当たってどこかにい