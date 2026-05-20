渡辺徹さん（享年61）の妻で俳優・タレントの榊原郁恵（67）が19日、自身のインスタグラムを更新。長男・渡辺裕太（37）が出演する舞台の観劇に出かけたことを明かし、親子で並んだ記念ショットを披露した。【写真】「お2人良く似ていて、ほほ笑えましいです」松岡昌宏＆長男・渡辺裕太との記念ショット披露の榊原郁恵榊原は「松岡くん主演舞台『はがきの王様』裕太も出演してるので観劇、ご挨拶して来ました」と明かし、裕太