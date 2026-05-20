兵庫県たつの市の住宅で母親と娘が血を流して死亡しているのが見つかった事件で、母親に比較的多くの刺し傷があったことが分かりました。 （MBS谷田潮音記者の中継）遺体が見つかったたつの市の住宅の前です。午前10時ごろから警察による鑑識作業が始まり、物々しい雰囲気に包まれています。 （近隣住民）「昔から住んでいる人が多いから。みんな顔見知りだから、入ってくる車も大体わかる」 19日午前10時半ごろ、たつの市の住