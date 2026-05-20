タレントの矢口真里（43）が、新幹線で撮影した自撮りショットを披露し、注目を集めている。【映像】矢口真里の顔の施術写真や自撮りショットこれまでもInstagramで度々自撮りショットを公開してきた矢口。2025年8月4日の投稿では、「よく肌綺麗ですねって言われますが、もちろんアプリで肌ツルッツルに加工してます。」とカミングアウトしていた。2026年4月20日には、美容医療を始めたことも明かし、施術中の写真をアップ。「