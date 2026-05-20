歌手の千昌夫（79）が20日までに、「夢グループ」所属歌手の保科有里（64）のXに登場。近影に反響が寄せられている。【写真】「とても79歳とは思えません」保科有里が公開した千昌夫保科の投稿では「本日の千昌夫さん とても79歳とは思えません。わかいわか〜い」と報告。続けて「一着一着 お値段聞いちゃいましたが、驚くほど『やすいやす〜い』」とつづった。写真では千のソロショットと、保科との2ショットを公開。この投