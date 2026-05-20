G7＝主要7か国の財務大臣・中央銀行総裁会議が行われ、世界経済の安定のためにはホルムズ海峡の開放や紛争の解決が不可欠だとの共同声明を採択しました。会議はフランス・パリで2日間にわたって行われ、日本からは片山財務大臣と日銀の植田総裁らが出席、中東情勢が世界経済の下押し圧力やインフレリスクになっていて、ホルムズ海峡の開放や紛争の解決が不可欠だとの共同声明が採択されました。足元では世界的に長期金利が上昇して