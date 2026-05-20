大分市内の市道で19日午後、下校中の女子中学生の顔に無理やりキスをしたとして、22歳の男が逮捕されました。 不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、大分市錦町の職業不詳、中嶽翔容疑者（22）です。 警察によりますと、中嶽容疑者（22）は19日午後4時40分頃、1人で下校していた女子中学生の体をつかんでガードレールに押しつけ、顔にキスをした疑いが持たれています。 中嶽容疑者は犯行後、現場から走って逃走し