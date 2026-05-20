タレントの安めぐみが20日、自身のアメブロを更新。長女が小学校最後の運動会を迎えたことを報告し、手作りのお弁当を披露した。【映像】東MAX、安めぐみ＆娘たちとの家族ショット安は「5月ですが、ここ数日とっても暑かったですね。暑すぎてひぇー！でした」と近況を説明。「お天気良い日が続いて、公園やお散歩へあちらこちら」とコメントを添え、次女と頬を寄せた“親子ショット”などを複数枚公開した。続けて「長女の運