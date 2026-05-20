兵庫・たつの市の住宅で親子2人が血を流して死亡しているのが見つかった事件で、住宅の外にも血の痕が残っていたことがわかりました。19日午前、兵庫・たつの市の住宅で、住人の田中澄惠（たなか・すみえ）さん（74）と娘の千尋（ちひろ）さん（52）が血を流して死亡しているのが見つかりました。捜査関係者によると、2人とも上半身に複数の刺し傷があり、澄惠さんに比較的多くの傷があったということです。田中澄惠さんの知人は、