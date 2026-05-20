レースアンバサダーアワード・グランプリの寺地みのり（35）が20日、自身のインスタグラムを更新。チャップスパンツ風のコスチューム姿を披露した。「今日もお天気いいね明日から雨？良い一日を〜」とつづり、チャップスパンツ風のコスチューム姿の写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「一段と可愛い」「びゅーていほー」「美しい〜です」「Beautiful」などの声が寄せられている。寺地は、2018年に「Pacific