スペイン発祥のファストファッションブランド「MANGO」の創業者が2024年、ハイキング中に死亡した事案で、息子が殺人容疑で逮捕されました。【映像】連行される息子の様子スペイン発祥のファストファッションブランド「MANGO」の創業者、イサク・アンディック氏は2024年12月、バルセロナ近郊の洞窟で家族とハイキング中に崖から100メートル以上転落して死亡しました。当初、警察は事故の可能性も視野に入れていましたが、202