中国を訪れているロシアのプーチン大統領は20日、習近平国家主席との首脳会談に臨みます。北京から中継です。およそ30分後から、歓迎式典が行われる予定です。アメリカ、ロシアの首脳を2週にわたって受け入れる異例の外交日程に、中国メディアも「北京が外交の中心地として台頭してきた」と強調しています。19日夜、北京の空港に到着したプーチン大統領は、王毅外相らに出迎えられました。プーチン大統領の訪中は去年9月以来で、25