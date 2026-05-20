7人組アイドルグループ「FRUITS ZIPPER」の公式Xで18日、メンバーの月足天音さん（26）が脚の治療のために活動を制限することが発表されました。【映像】活動制限を発表した月足天音「ご案内」のタイトルで、「月足天音につきまして、脚の痛みにより医師の診察を受けた結果、安静が必要との診断を受けました」と報告。それを踏まえ、「現在は治療と安静に努めておりますが、本人および関係各所と協議のうえ、無理のない範囲で