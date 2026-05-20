栃木県上三川町の住宅で女性が殺害された強盗殺人事件で、逮捕された実行役の少年の一部が「『やらなければ家族や友達を殺す』と脅された」と話していることが分かりました。5月14日、栃木県上三川町の住宅で住人の富山英子さんが胸を刺さされるなどして殺害された事件では指示役とみられる竹前海斗容疑者と妻の美結容疑者、さらに実行役とみられる16歳の少年4人が強盗殺人の疑いで逮捕されています。その後の捜査関係者への取材で