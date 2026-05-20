19日、兵庫県たつの市の住宅で、親子2人が血を流して死亡しているのが見つかり、2人の上半身に複数の刺し傷があったことがわかりました。19日午前10時半ごろ、兵庫県たつの市の住宅で、女性2人が血を流して死亡しているのを安否確認のために訪れた警察官が見つけました。死亡したのは、住人の田中澄恵さん（74）と娘の千尋さん（52）で、1人は玄関の近くで、もう1人は廊下でいずれもあおむけに倒れていたということです。その後の