【スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー】 5月22日 公開 5月22日に上映開始となる映画「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」の本編映像が、YouTubeチャンネル「スター・ウォーズ公式」にて5月22日に公開された。 今回は、2脚ウォーカー「AT-RT」に乗ったマンダロリアン（ディ