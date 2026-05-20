女優の萬田久子（６８）が１９日に自身のＳＮＳを更新し、ドラマオフショットを公開した。萬田はインスタグラムに「『コンビニ兄弟』も初夏の香りと共に盛り上がってきましたよ〜ん」とつづると、中島健人が一人二役で主演を務めるＮＨＫの連続ドラマ「コンビニ兄弟」（火曜・午後１０時）の衣装ショットをアップ。スカート部分が大きく広がった個性的なデザインのドレス姿や白地に黒のデザインが入った浴衣を着用した姿の横顔