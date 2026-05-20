【モデルプレス＝2026/05/20】2026年8月5日より8月16日にかけて、AOCプロデュース第2弾『礎の響 ＜天下の分け目に立つ者＞ - Those Who Stand at the Divide -』が東京芸術劇場 シアターウエストにて上演されることが決定した。【写真】「魔進戦隊キラメイジャー」俳優ほか「礎の響」出演キャスト◆ノンバーバル演劇「礎の響」第2弾上演決定「日本の魅力を世界へ」を合言葉に、俳優・水野美紀とブロードウェイ在住のクリエイター、