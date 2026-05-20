【モデルプレス＝2026/05/20】スターバックスコーヒージャパンは日本上陸30周年を記念した「コーヒーって、飲みもの以上だ。- WHY NOT COFFEE？」の第2弾として、『バナナ アフォガート フラペチーノ（R）』を、2026年5月27日より発売する。【写真】スタバ、バナナ×アフォガートの新作フラペチーノ◆スタバ「バナナ アフォガート フラペチーノ」登場『バナナ アフォガート フラペチーノ（R）』は、とろりとしたバナナ果肉の自然な