福井県民は薄い黄色のさきいかのような食品をご飯にのせて食べる……？【オーロラ印の味付たら】旅好きで、食べることが大好きなオレンジページ編集部員。ときにはまだ見ぬおいしさを求めて調査を行うことも。「ポケモンローカルActs」の活動をしている自治体で、編集部員がピンときたご当地フードを紹介します！今回調査するのは…カイリューが活躍する福井県で発見！「オーロラ印の味付たら」調査報告１愛情たっぷり。食べやすさ