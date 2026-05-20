内閣広報室試行アカウントが2026年5月19日、高市早苗首相と韓国の李在明大統領のツーショット写真を公開した。福井県鯖江市のメガネフレームをプレゼント高市氏は同日、李在明氏の故郷である韓国・安東を訪問し、会談した。内閣広報室は、出発・到着時の様子や首脳会談の様子などを発信している。中でも注目を集めたのは、同日夜に公開された「晩餐会の後の一コマ」だという写真だった。高市氏は、李氏に「めがねのまち」として知