福岡市で19日、福岡県警の剣道大会が開かれました。それぞれの所属代表の警察官たちが出場しました。 福岡市の福岡武道館で開かれた剣道大会には、福岡県警の警察官およそ330人が出場しました。この大会は、日頃の鍛錬の成果を発揮する場として1954年から開かれています。警察官たちは、所属ごとに分かれた団体戦と個人戦で優勝を目指しました。◼福岡県警総務課・木村好孝 警部補「この大会を通じて士気が上がって、こ