資料岡山市役所 岡山市が2025年度の児童虐待の対応状況をまとめました。対応件数は前年度より1件増えて751件でした。 虐待の内容では、「心理的虐待」が最も多く431件、次いで「ネグレクト」の185件、「心的虐待」の127件）などとなっています。主たる虐待者は、「実母」が403件、「実父」が305件、「その他」が43件でした。相談の経路は「警察等」が最も多く346件でした。 岡山市は、虐待が疑われる児童についての