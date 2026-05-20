福岡刑務所で、出所後の元受刑者の雇用を考えている事業者向けの説明会が開かれました。福岡県宇美町の福岡刑務所で19日に開かれた説明会には、福岡や佐賀などから49の事業者が参加しました。説明会は、刑期を終えて出所した元受刑者を雇用している事業者や、今後の雇用を検討している事業者が対象です。就労支援を通じて、再犯の防止を目指しています。参加した事業者は刑務所内を見学したあと、元受刑者を雇用するにあたって気に