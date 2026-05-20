北九州市のホテルで、22日からバーベキューの営業が始まります。北九州市小倉北区にあるJR九州ステーションホテル小倉では19日、バーベキュー営業のスタートを前に、地元企業などの関係者が招待されました。■訪れた人「外で食べると余計おいしいです。最高です。」「開放感があって、めちゃくちゃ楽しいです。駅が近いから、すぐ来られるのはありがたいと思います。」バーベキュӦ