有望選手扱いに喜べばいいのか、それとも下位ランクに悲しめばいいのか……。【もっと読む】佐々木麟太郎の去就はどうなる？ソフトB城島健司CBO直撃（1）米スポーツ専門局「ESPN」が日本時間19日、今年7月のMLBドラフトランキングを発表。「トップ150プロスペクト（有望株）」として上位155人に順位付けを行い、佐々木麟太郎（21=スタンフォード大）は153位でギリギリ滑り込んだ。佐々木は大学2年生。16日にレギュラーシーズ