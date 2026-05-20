アジア株下落、米イラン軍事衝突を警戒市場は「NACHO」織り込む 東京時間11:04現在 香港ハンセン指数 25678.91（-118.94-0.46%） 中国上海総合指数 4149.05（-20.49-0.49%） 台湾加権指数 40152.71（-22.85-0.06%） 韓国総合株価指数 7228.17（-43.49-0.60%） 豪ＡＳＸ２００指数 8533.00（-71.70-0.83%） アジア株は軒並み下落、市場ではもっぱら「TACO」よりも「NACHO」だ。※「No