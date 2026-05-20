沖縄県名護市辺野古沖で小型船2隻が転覆し、2人が死亡した事故で、国は死亡した船長を、海上運送法違反の疑いで近く刑事告発する方針を固めました。この事故は今年3月、京都府の高校生らを乗せた小型船2隻が辺野古沖で転覆し、同志社国際高校の2年生・武石知華さんと、船長の金井創さんが死亡したものです。海上運送法では、有償か無償かを問わず、他人の需要に応じて人を運送する事業は登録が必要とされていますが、転覆した2隻は