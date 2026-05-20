「吉本の美容番長」ことお笑いタレントのシルク（年齢非公表）が20日までにブログを更新。中東情勢の悪化による日本の農作物などへの影響について言及した。シルクは政府による備蓄米の対応や、農家支援政策の不十分さを批判するとともに、「輸入が止まれば、飢餓に国民を追い詰めるような、セルフ兵糧攻めをしてる」と指摘。「ナフサも足りてる、、は？ビニ−ルも肥料もマルチも売ってくれないわよ！政府は責任放棄してる。責任取