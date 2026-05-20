お笑いコンビ「ちゃんぴおんず」の日本一おもしろい大崎（36）が、19日放送のテレビ朝日系「ロンドンハーツ」（後11・15）に出演。父とのエピソードを披露した。同番組では「お母さん言いたいことがあって東京に来ました」と題し、「たくろう」きむらバンド、「ニッポンの社長」ケツ、大崎の母が登場。芸人になった息子たちへの本音を激白した。両親との関係について、大崎の相方・大ちゃんが「もともと8年ぐらい実家に帰っ