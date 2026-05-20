©ABCテレビ ©ABCテレビ ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … ABCテレビアナウンサーが日替わりで更新 アナ回覧板 ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … みなさま、はじめまして！ABCテレビ新人アナウンサーの枝廣二葉（えだひろ ふたば）です！ これから“ひよこ日記”を通して、研修の様子やプライベートの写真