郵便物を集める業務委託の入札で、業者に便宜を図った見返りに現金を受け取ったとして、警視庁は20日、日本郵便株式会社法違反の加重収賄の疑いで、元日本郵便社員米田伸之容疑者（37）を逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。