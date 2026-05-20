２０日午前８時３０分頃、広島県廿日市市にある厳島（宮島）の弥山（みせん）（５３５メートル）の山頂付近にある寺院・大聖院（だいしょういん）の「不消（きえずの）霊火堂（れいかどう）」で、「建物が燃えている」と寺院関係者から１１９番があった。廿日市市消防本部によると、霊火堂の建物が全焼し、付近の山林にも燃え移っているという。同消防本部によると、けが人はいない。２０日午前１０時現在、ヘリコプター１台、