奈良競輪のF2が20日、開幕した。A級チャレンジの予選1Rは中秀平（27＝神奈川）が逃げ切った。スタートを取って南関東3車ラインの先頭へ。伊藤之人（43＝東京）の追い上げマークにより番手は競りとなった。残り1周あたりから駆けて押し切った。「（結果的に自身の直後が競りとなり）経験がなくて緊張というか、焦ったんですけど。自分の脚質的に、あれ以上ペースを上げると残れないというのもあって。残れそうなところから行