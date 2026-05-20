元モーニング娘。後藤真希（40）が20日、都内で行われた「rall．＋ブランドローンチ発表会」に登壇した。13歳で芸能デビューし、肌と向き合ってきた経験を詰め込み、同ブランドをプロデュースした。13歳のデビュー当時の肌の状態について「（中学の）夏休み中に加入が決まったので、それ以降、一気にお仕事でメイクする機会が増えてハードな日々でした」という。「デビューしてからは、今まで塗ったことが無いくらいいろんなものを