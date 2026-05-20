しつこい男性からの誘いを断るために苦労している人もいますよね。今回は、ある方法でそんな男性たちを撃退している女性のエピソードをご紹介します。あえて母に会わせて…「結婚願望なんて一切ないのに、男性から言い寄られることが多くて。上から目線でえらそうに口説いてくる男性には、あえて母を紹介するようにしています。うちの母は、ある宗教の熱心な信者。私が男性を紹介すると、大喜びで宗教の布教をしています（笑）。布