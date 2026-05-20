プロフリークライマーの野口啓代（36＝茨城県龍ケ崎市出身）が19日放送の日本テレビ系「踊る!さんま御殿!!」（午後8時）に出演。群馬・栃木、茨城の北関東3県の「新しい魅力SP」で、各県の自慢でトークを展開した。野口はクライミングでは「茨城はすごい強豪県」と指摘。これに夫で宇都宮市出身のプロフリークライマー楢崎智亜（29）が「男子は栃木が強い」と反論し、夫婦で小競り合いとなったが、野口の掟破りの個人情報暴露で、