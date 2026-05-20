【週刊少年マガジン 25号】 5月20日 発売 価格：400円 書影はAmazonの商品ページより 【拡大画像へ】 講談社は、マンガ雑誌「週刊少年マガジン 25号」を本日5月20日に発売した。価格は400円。デジタル版も同時発売されている。 今号の表紙＆巻頭グラビアには、日向坂46の新センター、“かほりん”こと藤嶌果歩さんが登場。7ページのグラビアを披露して