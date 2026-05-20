【第8話】 5月20日公開 第8話を読む 【拡大画像へ】 小学館は5月20日、松江名俊氏によるマンガ「史上最強の弟子ケンイチ２～達人編～」の第8話「リング上のボリス！」をサンデーうぇぶりにて公開した。 第8話では、裏格闘大会の会場でコマンドサンボの使い手であるボリス・イワノフと遭遇。彼との再会を喜ぶ兼一だったが、ボリスの技と目には確かな殺意が込められており