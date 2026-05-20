【第9話1】 5月20日 公開 第9話1を読む 【拡大画像へ】 秋田書店は5月20日、真顔逸華氏によるマンガ「デカいうさぎに懐かれた!?」第9話1をチャンピオンクロスにて公開した。 第9話1では、同期の2人から、うさぎや部長との仲について探りをいれられる。今夜は同期3人で過ごすことになったと、うさぎに謝るハジメだったが……。 チャンピオンクロス「デカいうさぎに懐かれた!?」のペ