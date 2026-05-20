２０日午前の債券市場で、先物中心限月６月限は反発した。株安を受けて債券に買い戻しが入った。前日の米国市場で長期債相場が下落（金利は上昇）したことは重荷となった。 米長期金利は４．６６％に上昇した。インフレ懸念が強まるなかで、世界的に金利に上昇圧力が掛かっている。日本に関してはロイター通信が１９日、ベッセント米財務長官がインタビューのなかで、日銀の植田和男総裁が政府から十分な独立性